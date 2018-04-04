Çamura saplanan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

-olay yerindeki itfaiyenin kurtarması

-sahibine teslim etmeleri



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde menfez altında çamura saplanıp mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesi Büyücek kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Hayvanlarını otlatmaya götüren Mehmet Sungurtekin, keçilerden birinin eksik olduğunu fark etti. Etrafı kontrol eden Sungurtekin, keçinin menfezin altındaki çamura saplanarak mahsur kaldığı gördü. Bataklık nedeniyle keçiyi çıkartmayı başaramayan Mehmet Sungurtekin, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

