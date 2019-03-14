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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çamura saplanan itfaiye aracını bırakıp yangına koştular - AĞRI

Çamura saplanan itfaiye aracını bırakıp yangına koştular - AĞRI



- Çamura saplanan itfaiye aracı - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Evin kapısının balyozla kırılması - İtfaiye ekiplerinin evin penceresini taşla kırmasıÇamura saplanan itfaiye aracını bırakıp yangına koştular - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk haldeki tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Eve gelirken çamura saplanan takviye itfaiye ekibindeki görevliler, çamurdan çıkaramadıkları aracı bırakıp yaya olarak ulaştıkları yangına müdahale ettiAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde kullanılmayan metruk haldeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için tek katlı evin kilitli olan kapısını balyozla kırarak içeri girdi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin iç kısmını tamamen saran alevleri söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, takviye ekip istedi.Kısa süre içinde bölgeye gelen takviye ekibi taşıyan itfaiye aracı, yangın yerine 200 metre kala çamura saplandı.Bir süre aracı çamurdan kurtarmaya çalışan ekipler, başarılı olamayınca aracı bulunduğu yerde bırakıp yangına müdahale eden arkadaşlarının yanına koştu.Evin demir korkuluk takılı pencerelerini de taşla kıran ekipler, 2 saatlik bir çalışma sonunda yangını söndürdü.Can kaybının yaşanmadığı yangında ev tamamen yandı.

İtfaiye Aracı Demir Korkuluk Korkuluk Yangın Yeri Yangına Müdahale 

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