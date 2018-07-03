- Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı



- Malatya'da çamura saplanarak mahsur kalan iki inek, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı. Malatya'nın Kuluncak İlçesine bağlı Sincanlı Boğazı mevkiinde Ali Şekerci'ye ait 2 inek çamura saplandı. Uzun süre hayvanlarını kurtaramayan Şekerci çareyi ıtfaiye ekiplerini arayarak buldu. Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlarında desteği ile mahsur kalan hayvanları kurtardı. Uzun uğraşlar sayesinde hayvanlarına sağ salim kavuşan Şekerci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (CÖ-

