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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Boğaz ve çamurun aktığı deniz(drone)

Dolu Yağışı 

-Detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul boğazına çamur aktı İSTANBUL

- İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağış sebebiyle İstanbul boğazına çamur aktı. Boğazdaki kahverengi manzarayı gören vatandaşlar denizi hayretle izledi. Çamurun aktığı İstanbul Boğazı havadan da görüntülendi. İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağış sebebiyle İstanbul boğazı adeta çamura bulandı. Göksu ve Küçüksu Dereleri’nin denize döküldüğü yerden itibaren akan çamurun, Beykoz Anadolu Hisarı’na kadar geldiği gözlendi. Deniz suyuna karışan çamur, kıyıda ilginç manzaralara sahne oldu. Vatandaşlar kahverengiye bürünen deniz suyunu şaşkınlıkla izledi. Çamura bulanan İstanbul Boğazı drone ile havadan da görüntülendi.
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