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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çamlıpınar göleti buz tuttu kartpostallık manzara havadan görüntülendi İzle

Çamlıpınar göleti buz tuttu kartpostallık manzara havadan görüntülendi İzle

GÖLETİN DRONE İLE GÖRÜNTÜSÜ

( DÜZCE - DRONE) DÜZCE

Hava Sıcaklığı Ormanlı Deniz Seviyesi Alamut Hayvan 


- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Çamlıpınar Göletinin yüzeyi buz tuttu. Buz tutan göletin görüntüsü tablo oluşturdu. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl köyü sınırlarında bulunan göletin doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi ve kamp imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanların da su ihtiyacını karşıladığı Çamlıpınar Göleti’nin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1050 metre yükseklikte. Çam, Kayın, Köknar ve palamut ağaçlarıyla çevrili Gölet’in yüzeyi hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu. Bu güzel manzarayı fırsat bilenler, donmuş Göletin etrafında yürüyüş yaptı ve doğal harikası Çamlıpınar Göleti çevresinde fotoğraf çekti.
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