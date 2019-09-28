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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çamlıhemşin’de yağış ve fırtınanın şiddeti kameraya yansıdı Haberi

Çamlıhemşin’de yağış ve fırtınanın şiddeti kameraya yansıdı Haberi

Fırtına ve sağanak yağış güvenlik kamerası görüntüsü

( RİZE )- Sağanak yağış ve fırtınanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı RİZE

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Su Baskını Güvenlik Kamerası 


- Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli fırtına güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Merkezinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Gecenin geç saatler olması nedeni ile herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için sağanak yağış uyarısı geldi. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekilirken, kuvvetli rüzgar karşısında da tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (OB-ÖS-Y)
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