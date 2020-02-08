Çamlıca Tepesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu

-Çamlıca

-Manzara

-Kar topu oynayanlar

-kar



( İSTANBUL )- İstanbul’un bazı noktaları beyaza büründü İSTANBUL



- İstanbul’da havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşlar kar manzaralarına uyandı. Çamlıca Tepesinde de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’da dünden itibaren ara ara kar yağışı etkisin gösteriyor. Bugün sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşları beyaza bürünmüş İstanbul manzaraları karşıladı. Beyaza bürünen şehrin bazı noktaları, kara hasret kalan vatandaşları mest etti. Çamlıca Tepesinde de etkili olan kar yağışı adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar işe gitmek üzere yola koyulmuşken kar manzarasıyla karşılaştı. Kimisi de çocuklarıyla beraber kartopu oynamak için sokaklara kendisini sokaklara attı. Çocuğuyla beraber kartopu oynamak için Çamlıca Tepesine gelen bir vatandaş, “Sabah kalktı benim yaramaz, bu sen ilk kez görüyor karı, hemen kar olan yere gidelim dedi.

Burası geldi aklımıza. O yüzden kalktık sabahın 7’sinde dolaşarak geldik. çok güzel burası” dedi.

(CGK-



loading...