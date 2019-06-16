Çamlıca Kulesi’nde test çalışmaları yıl sonunda başlıyor



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin yüzde 85 oranında tamamlandığını açıklayan Bakan Turhan, yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına başlanacağını; 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi’nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin büyük oranda kaldırılacağını söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı devam eden Çamlıca Radyo - Televizyon Kulesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu. Kulenin inşaat alanındaki incelemeleri öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Turhan, “Bugün Babalar Günü. Tüm babaların, babalarımızın günü kutlu olsun. Ahirete intikal edenlere de rahmet diliyorum. Yine bugün ülkemizde YKS sınavı var. Bu sınavda şu anda ter döken evlatlarımıza da başarılar diliyorum. Radyo ve televizyon insanların en popüler iletişim, bilgilendirme ve eğlence aracı. Bilişim çağında halen, toplumun tüm kesimlerine ulaşan en etkin iletişim araçları. Bu iletişim araçları, teknolojik gelişmeler sonucu önemli değişimler geçirdi. Çamlıca Kulesi ise bu noktada çok önemli bir projedir. Öncelikli olarak radyo televizyon yayıncılığı için gerekli olan antenlerin, İstanbul’un siluetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından da önemlidir. Çünkü ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon ve radyo kuruluşu kendine ait bir radyo televizyon kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Çünkü bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. İşte Çamlıca Televizyon Kulesi ile burada bulunan, öncelikli olarak radyo vericileri olmak üzere, zaman içerisinde televizyon vericileri de dahil büyük bir bölümü kaldırılarak tek bir kule üzerinde toplanacak. Bunun da ötesinde, bu kule 369 metre yapısal yüksekliğiyle yeni bir kule olmaktan ziyade, İstanbul için simge bir yapı niteliği de taşıyacak. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yükseklikle olan bu kule, İstanbul’un yeni turizm merkezlerinden biri haline gelecek. Kulede kullanılacak panoramik asansörler 180 metre boyunca bir yandan tarihi yarımadaya, diğer yandan Karadeniz’e bakacak şekilde yerleştirilecek. Seyir katları ve restoranları da hizmete girdiğinde her yıl ortalama 4 buçuk milyon kişiye hizmet verecek. Bugün itibarı ile 45 katın 30 katı, yani 202 metre kotuyla, 72 buçuk metre kotları arasındaki 130 metrelik dış kat ve cephe imalatları tamamlandı. Yakın zamanda da ağır imalatları bitirilerek, yayıncılık altyapısı çalışmalarına hız vereceğiz. Bu kapsamda ilgili katlar olan 36, 37, 42 ve 43. katlara birleştirici, verici, soğutucu gibi ekipmanları Temmuz ayı içerisinde yerleştirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar yüzde 85’lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz, bu yıl sonunda Çamlıca Televizyon Kulesi’nde test çalışmalarına başlamak. Bununla birlikte, 2020 yılı başından ilk yarısına kadar Çamlıca Kulesi’nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin önemli bir kısmı etap etap temizlenecek. Biz ülkemize ve tabi ki İstanbul’a yatırımlar yaparken tek bir şeyi düşünüyoruz; insanımızı. Bunun için de aşkla ve şevkle çalışıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden 5’ini İstanbul için yaptık. Yeni projelerimizi de bir bir hizmete veriyoruz” dedi.

Açıklamasının ardından Bakan Turhan’a, Çamlıca Kulesi inşaatında çalışan işçiler adına Babalar Günü dolayısı ile çiçek takdim edildi. Daha sonra Bakan Turhan inşaat alanına geçerek incelemelerde bulundu. (CE-

