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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çamlıca gişelerde sıkışmalı kaza: 3 yaralı Haberi

Çamlıca gişelerde sıkışmalı kaza: 3 yaralı Haberi

Yaralıların araçta sıkışması ve kurtarılma anı

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Minibüsten görüntü
-Detay görüntü

( İSTANBUL )- Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 3 yaralı İSTANBUL

- Çamlıca Gişeler’de aydınlatma direğine çarpan minibüs takla attı. Kazada aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu sıkıştı. Sıkışan vatandaşlar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Çamlıca Gişeler çıkışı İstanbul istikametinde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kurban kestikten sonra İstanbul’a dönüş yoluna geçen Sefer Ülgen, Soner Avcı ve Erhan Ülgen’in içerisinde bulunduğu 34 KUR 88 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada, Sefer Ülgen ile Soner Avcı araç içerisinde sıkıştı, Erhan Ülgen ise yaralandı. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiyenin uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralılar Haydarpaşa Numune Hastanesi, Sancaktepe ve Ümraniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç demir yığınına döndü. Kaza anını gören vatandaşlardan biri, “Köşede bekliyorduk. Bir anda ‘küt’ diye ses geldi. Baktık bir araç ters dönmüş. Koşarak geldik. Akrabalar konvoy halinde geliyormuş. Onlar da araçtan inerek koşarak aracın yanına doğru gittiler” dedi.
Yoldan geçen bir başka vatandaş ise, minibüste 3 kişi olduğunu belirterek, “Yolda gelirken birden bire araç orta şeritten sağ tarafa geçti. Aydınlanma direğine çarpıp takla attı. Biz de hemen durduk zaten” diye konuştu.

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