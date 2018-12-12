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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çamlıca'da karlı havayı fırsat bilen turistler bol bol fotoğraf çekildi Haberi

Çamlıca'da karlı havayı fırsat bilen turistler bol bol fotoğraf çekildi Haberi

Çamlıca tepesinden kar yağışı

Karlı Hava Kar Yağışı 

-Boğazın görüntüsü
-Turistlerden görüntü
-Çimlerin üzerindeki karlardan görüntü
-Çamlıca tepesinde dolaşan insanlardan görüntü

( İSTANBUL )- Turistler karlı havanın keyfini çıkarırken, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi İSTANBUL

- İstanbul’un bir çok ilçesinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde de etkili olurken, gezmeye gelen turistler karlı havanın keyfini çıkardı. Bir anda lapa lapa yağmaya başlayan kar, Üsküdar’ın seyir tepesi olan Çamlıca tepesinde de eşsiz bir görüntü oluşturdu. Bu durumu fırsat bilen turistler ise karlı havada bol bol fotoğraf çektirdi. Lapa lapa yapan kar çimlerin bir kısmını ise beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca tepesinde etkisini sürdürüyor. (ME-EY
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