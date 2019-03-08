Çamlıca Camisi'ndeki ilk Cuma namazına yoğun ilgi - İSTANBUL
- Cami ve cemaatten görüntüler - Namazdan detaylarÇamlıca Camisi'ndeki ilk Cuma namazına yoğun ilgi - Çamlıca Camisi’ndeki ilk Cuma namazı binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi - Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldıİSTANBUL (AA) - Çamlıca Camisi’ndeki ilk Cuma namazı binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Cuma namazını burada kıldı. Şentop namaz çıkışında vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çekildi.Cuma namazı sebebiyle yaşlı, genç ve çocuklar olmak üzere kadın, erkek binlerce kişi Çamlıca Camisi'ne akın etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü avluda saf tuttu.Camiye akın eden kalabalıktan dolayı camiye çıkan caddelerde trafik ve yaya yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar camiye Çamlıca - Libadiye Arası Karayolu Tüneli’ni kullanarak ulaştı.Çamlıca Camisi’ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar cami içerisinde, girişinde ve çıkışında fotoğraf ve video çekti.Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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