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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Çamlıca Camisi'ndeki ilk Cuma namazına yoğun ilgi (2) - İSTANBUL

Çamlıca Camisi'ndeki ilk Cuma namazına yoğun ilgi (2) - İSTANBUL

- Caminin gelen görüntüler - Cami ve cemaatten görüntüler - Namazdan detaylarÇamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazına yoğun ilgi - Çamlıca Camisi’ndeki ilk cuma namazı binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da cuma namazını burada kıldıİSTANBUL (AA) - Çamlıca Camisi’ndeki ilk cuma namazı, binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra binlerce vatandaş cuma namazı için Çamlıca Camisini tercih etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü avluda saf tuttu.Camiye akın eden kalabalıktan dolayı buraya çıkan caddelerde trafik ve yaya yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar camiye Çamlıca - Libadiye Arası Karayolu Tüneli’ni kullanarak ulaştı.Çamlıca Camisi’ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar cami içerisinde, girişinde ve çıkışında fotoğraf ve video çekti.Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Çamlıca Camisi perşembe günü sabah namazıyla ibadete açılmıştı.

Sabah Namazı Güvenlik Önlemi Kalaba Cuma Namazı Alabalık 

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