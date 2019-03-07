Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili - İSTANBUL

- Cami dışından ve içinden detay görüntüler - Camiye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den detaylarİSTANBUL (AA) - Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı. Camide, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kandil programı için Çamlıca Camisi'ne geldi.
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