Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çamlıca Camii’nde Regaip Kandili coşkusu

Çamlıca Camii’nde Regaip Kandili coşkusu

Dua ve namaz

Kalaba Alabalık Beğendik Sabah Ezanı Kandil 

-Röportajlar
-Caminin bahçesi detay
-Kalabalık vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yapımına 2013 yılında başlanan ve bugün ibadete açılan Çamlıca Camii, Regaip Kandili dolayısıyla doldu taştı. Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii, bugün sabah ezanıyla ibadete açıldı. Açılışı Regaip Kandili akşamına denk gelen camii, kandil dolayısıyla da vatandaşların akınına uğradı. Regaip Kandili’nde camiyi dolduran vatandaşlar kılınan namazın ardından dualar etti. Çamlıca Camii’nin namaz kılan bir vatandaş, “Biz çok beğendik. Buna vesile olan bu mübarek gecede bize bu heyecanı yaşatan herkesten Allah’tan razı olsun. Mutlu olduk. Buradaki bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir kalabalık var. Ben Kabe’ye de gittim. Kabe’deki o heyecanı resmen burada yaşadım. Allah razı olsun burada yapılan vesile olan herkese” dedi.
Öte yandan Çamlıca Camii’nde namazlarını kılan vatandaşlar ardından caminin çevresini gezip fotoğrafını çekti.
İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı