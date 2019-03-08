Çamlıca Camii ilk Cuma Namazı'nda havadan görüntülendi Haberi

-Camiye girenler

-Caminin çevresinde gezenler

-Namaz görüntüsü



( İSTANBUL )- Çamlıca Camii ilk Cuma Namazında doldu taştı İSTANBUL



- Çamlıca Camiinde bugün ilk Cuma Namazı kılındı. Vatandaşların namazlarını kılmak için gittiği Çamlıca Camii adeta doldu taştı. Çamlıca Camii ilk Cuma Namazında havadan görüntülendi. Çamlıca Camiinde bugün ilk kez Cuma Namazı kılındı. Açılışı Regaip Kandili akşamında gerçekleştirilen camii, kılınan ilk Cuma Namazında da adeta doldu taştı. Namazlarını, yeni açılan camide kılmak isteyen vatandaşlar, Çamlıca Camiine akın etti. Çamlıca Camii ilk Cuma Namazında havadan drone ile görüntülendi. Çamlıca Camiine gelen vatandaşlar, caminin çevresinde gezip bol bol fotoğraf çektiler. Çamlıca Camiinde Cuma Namazı kılmak için şehir dışından gelenler de oldu. Ankara’dan gelen bir vatandaş; “ Biz Ankara’dan geldik İstanbul’a sırf bu camiiyi görmek için. Bu büyük bir eser kıymetini bilen bilir. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Çamlıca Camiine namaz kılmak için gelen vatandaşlar caminin çok iyi bir eser olduğunu ve caminin büyük bir hizmet olduğunu söyleyerek hayırlı uğurlu olmasını dilediler. (CE-MB-EY

