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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çamlıca Camii ibadete açıldı İzle

Çamlıca Camii ibadete açıldı İzle

açılıştan detay görüntüler

Sosyal Tesis Kullar 

-kurdele kesimi
-konuşmalar
-duaların okunması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi ile hayırsever vatandaşların destekleriyle yapımı tamamlanan Çamlıca Cami dualarla ibadete açıldı. Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ile Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Amacımız millete hizmet etmek” Açılışta açıklamalarda bulunan ve amaçlarının millete hizmet olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Güzel bir camiyi bu mahallemize ve vatandaşlarımıza kazandırdığımız için Rabbimize hamd ediyoruz. Camiler bizim toplandığımız bir araya geldiğimiz kaynaştığımız, ibadetlerimizi yaptığımız mekanlarımız. Bu cami de onlardan biri. Burada üst katta kadınlarımız için yerimiz var. Biz belediye olarak Kur’an kursları, sosyal tesisler, camiler, okulları, emniyet binaları ve taziye evleri yapıp açıyoruz. Bizim amacımız milletimize hizmet etmek. Bu camimiz milletimize hayırlı olsun, cemaati bol olsun” dedi.
"Emeği olan herkese teşekkür etmek lazım" AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu cami yapımında emeği olanlara teşekkür ederek, “Bu caminin yapımında emeği olan herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başta camilerimiz olmak üzere yapılan tüm tesislerimizin karşılığı insanlarımızın bu tesisleri doldurmasıyla mümkündür” ifadelerini kullandı. "Şahinbey her hafta bir tesis açıyor" AK Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise Şahinbey Belediyesi’nin pek çok tesis yaptığını vurgulayarak, “Şahinbey Belediyemiz hemen hemen her hafta bir tesis, bir cami açılışı yaparak insanları kucaklıyor. İnsanlarımıza hizmet eden, dinimize katkıda bulunan, imanımızı geliştiren işler yapıyor Şahinbey Belediyesi. Ben huzurunuzda bu hizmetlere katkı sunan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ve okunan duaların ardından yapımı tamamlanan Çamlıca Cami, kurdele kesimiyle hizmete açıldı.
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