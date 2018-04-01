Camlar kadınların elinde yeniden şekilleniyor İzle

-Kurs hocası ile röportaj

-Kursiyerler ile röportaj

-Genel detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Cam atölyesinde eğitim alan Suriyeli ve Türk kadınlar, erittikleri cam çubuklarını takı ve süs eşyasına dönüştürüyor. Hem stres atıyor, hem de meslek öğreniyorlar. Birleşmiş Milletler (BM) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde Güneydoğuda Suriyeli krizinin etkilerinin azaltılması için kurulan cam sanatı kursu, Türk ve Suriyeli kadınların elinde şekilleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince sanat atölyesine dönüştürülen eski adliye binasında düzenlenen kursta, Suriyelilerin yanı sıra Türk kadınları da cam sanatını öğreniyor. “Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de stres atıyor” Kurs hocası Özge Kürümlüoğlu kursta kadınların hem meslek öğrendiğini hem de stres attığını söyleyerek, "Proje ile kadınlar hem meslek ediniyor, hem de stres atıyorlar. Kursumuza talep çok büyük oluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK kursları bünyesinde eğitim veriyoruz. Kursumuz 3 ay sürüyor. Bizim atölyemiz, Güneydoğuda Suriyeli krizinin etkilerinin azaltılması kapsamında kuruldu. Daha önce Suriyeli kursiyerlerimiz vardı, onlara eğitim veriyorduk. Şimdi GASMEK bünyesinde Suriyeli ve Türk kadınlara eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Alevde cam şekillendirme yapıyoruz. Cam çubuklarını bin 200 derecede eritilerek boncuk ve obje haline getiriyoruz. Stres atmak için çok güzel bir kurstur. Ayrıca meslek edindirme kursudur. Hediyelik eşya, obje, cam küçük objeler, bileklik, kolye, küpeleri takı haline getiriyoruz. 3 aylık eğitim sonunda yapılan bütün eşyaları eğitimcilerimize veriyoruz. 2 yıldır hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Kursiyerler ise, burada hem meslek öğrendiklerini hem de stres attıklarını, çok güzel bir ortam olduğunu, çok güzel arkadaşlıklar edindiklerini belirttiler.

