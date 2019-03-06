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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Camiyi soyan hırsızı serbest kalınca tekrar cami soydu İzle

Camiyi soyan hırsızı serbest kalınca tekrar cami soydu İzle

Hırsızın camiye girmesi

Polis Akalan Kamera Hırsız Irak 

-Hırsızın ayakkabılarını çıkararak imam odasına girmesi
-Hırsızın elindeki poşet ile camiden çıkması
-Hırsızın adliyeye sevk edilmesi görüntüsü

( KAYSERİ ) - Camilere dadanan hırsız uslanmadı KAYSERİ

- Kayseri'de 2018 yılında 9 camide hırsızlık yapmak suçundan polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, serbest kalınca yine bir camiden 400 TL çaldı ve yakalandı. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'ndeki Şafak Camii'nde imam odasından hırsızlık yapıldı. Yapılan ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından caminin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hırsızlık yapan kişinin 26 yaşındaki Uğur U. olduğu belirlendi. Zanlı Uğur U., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturma çerçevesinde Uğur U.'nun 2018 yılı Eylül ayında 9 camide meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirlendi. Tutuklandıktan bir süre sonra mahkemece serbest bırakılan ve Şafak Camii'nde imam odasından 400 TL para çaldığı belirlenen Uğur U. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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