Camiyi hortumla yıkadılar Haberi



- Ağrı’da itfaiye ekipleri yaz temizliği kapsamında başlattıkları temizlik çalışmalarıyla şehir merkezindeki camileri yıkadı. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Ağrı’daki camilerde temizlik başlatan itfaiye ekipleri, yangın söndürmek amacıyla kullandıkları su hortumunu camilerin dış kısımlarını temizlemek için kullandı. Belediyeye bağlı ekiplerin, kentteki tüm camilerde kapsamlı temizlik yaptığını gören vatandaşlar büyük memnuniyet duydu. Ağrı genelindeki tüm camilerin çevresini ve avlusunu sulayıp yıkayan itfaiye ekiplerinin çalışmaları büyük takdir topladı. (DA-EA-AT)

