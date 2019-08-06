Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı - İSTANBUL Haberi
- Kundaklama anı güvenlik kamera görüntüsüCamiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı - Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla engelli raporu bulunan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı.Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.Cami içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet B. (19), 5 Ağustos'ta Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı."Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirtilen şüpheli, hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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