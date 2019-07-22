Camiye bırakılan bebek olayından ‘dram’ çıktı Haberi

-Açıklama sonrası görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Çocuğun camiye bırakılması kamera kayıtları (ARŞİV)

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Hastaneye kaldırılan bebek yaşam savaşı veriyor ADIYAMAN



- Adıyaman’da 2 aylık bebeğin anne ve babası tarafından cami avlusuna bırakılmasıyla ortaya dram çıktı. Ölümcül hastalığı olduğu öğrenilen bebek, yoğun bakımda tedavi görürken olayla ilgili soruşturma başlatılan ailenin ise maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğu bırakmak zorunda kaldıkları belirlendi. Önceki gece cami avlusuna bırakılan ve sabah namazına gelen cami görevlisi ve cemaat tarafından fark edilen 2 aylık bebeğin bırakılması olayından anne babaya ulaşan polis, olayın ardındaki dramı da ortaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğu bırakan ve isimleri açıklanmayan anne ile babanın ertesi gün polis merkezine giderek ifade verdikleri öğrenildi. Ailenin ifadelerinde ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bebekten bıraktıklarını ve bebeklerinin hasta olduğu ve bakamadıkları için bıraktıklarını söylediği öğrenildi. Ailenin verdiği ifadede, ekonomik durumlarının iyi olmaması ve bebeğe bakamadıklarından dolayı bırakmak zorunda kaldıklarını belirttikleri öğrenildi. Bebek ölümcül hasta Bulunan bebeğin ise götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan kontrol ve tedavisinde ölümcül hasta oldukları belirlendi. Yapılan kontrollerinde akut böbrek yetmezliği ve septik şok hastalığı olduğu tespit edilen bebek, yoğun bakım ünitesine alındı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, bebeğin sağlık durumu ile ilgili verdiği bilgide, "112 Ambulans ekipleri cami avlusunda buldukları bebeği hastanemize getirdiler. Çocuğun aşırı derece siyonetik ve hipotermisi olduğu için acil serviste değerlendirildi hastanın hayati tehlikesi görülerek yoğun bakıma yatırıldı. Şuanda septik şok ve akut böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip ediliyor. Hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Çocuğun iyi olması için, iyileşmesi için yoğun bakımda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ama an itibariyle genel durumu çok iyi değil ve şuan hayati tehlikesi devam ediyor. Daha öncesinde bizde kaydı olmadığı için onu göremiyoruz ama takibi yapılıyor. Gece vakti bırakıldığı için bir havanın soğukluğuna bağlı hipotermi gelişmiş olabilir, siyonozu da yani oksijen açlığı da bundan olabilir. Şuan takip ediliyor. Şuan akut böbrek yetmezliği durumu da var. Çocuklarda çok hızlı bir şekilde akut böbrek yetmezliğine gidilebiliyor. Elimizden geleni yapacağız çocuğumuzu inşallah iyileştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Öte yandan bebeğin tedavisinin ardından aileye geri verilip verilmeyeceğinin kararının verilmesi bekleniyor.

