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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Caminin yardım paralarını böyle çaldı

Caminin yardım paralarını böyle çaldı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( BİTLİS ) BİTLİS

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Yardım Kutusu 


- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar çalınırken, yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlçenin Tuğ Mahallesi'ndeki İbadullah Camii'ne elindeki kürekle giren ve yüzünü bez parçasıyla kapatan kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde ayakkabısını çıkartarak camiye girdi. Şahıs, bir süre sonra yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı. Sabah namazı için camiye gelen imam, yaşanan hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.
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