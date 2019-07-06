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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Caminin baş tacı misafirleri Haberi

Caminin baş tacı misafirleri Haberi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde cami kubbesine yuva yapan leylekler

Yağmurlu Yavru Leylek Yumurta İsaf Kubbe 

-Yuvadaki 3 yavru leylek ile anne leylek
-Cami minaresinden çekilin görüntüler
-Cami imamı ve vatandaşlarla röp

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Gazi Osman Paşa Caminin kubbesine yuva yapan leylek ailesi görenlerin dikkatini çekiyor. Sulusaray ilçe merkezi girişinde bulunan Gazi Osman Paşa Caminin ana kubbesine yuva yaparak bu yılki konukları olan leyleklerin yavruları yumurtadan çıkarak büyüdü. Leylek ailesinin 3 yavrusu ile cami cemaatinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Cami İmamı Levent Adalar, yaklaşık 6 yıldır görevli olduğu camide leyleklerin yuva yapmak olduğunu söyledi.

Leyleklerin her yıl 2 veya 3 yavruyu başarılı bir şekilde büyütmekte olduğunu ifade eden Adalar, “Leylekler camimize bir güzellik katmakta. Yavrularını güneşte kanatlarını açarak koruması, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda yine koruması camimize bir güzellik katıyor. Camimizin önünden gelip geçenler, cemaatimiz, çocukların dikkatini çekiyor. Onlarda leylekleri ilgi ile takip ediyorlar” dedi.
Yöre sakinlerinden Necmettin Çinpolat ise her yıl ilçelerine gelen doğal misafirleri olan leyleklerin çevreye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Leyleklerin kubbe üzerine yuva yapmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirten Çinpolat, yavrularını büyüten leyleklerin son baharla birlikte göç ederek daha sıcak ülkelere gittiğini kaydetti.
(Nİ-GF-
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