Camilerden toplanan parayla tekerlekli sandalye alındı - BURSA
- Tekerlekli sandalyelerden görüntü - Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi ve Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Emrullah Akçay'ın konuşması - Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna'nın konuşması - Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın konuşması - Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz'ın konuşmasıCamilerden toplanan parayla tekerlekli sandalye alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi Müftülüğü, ilçe genelinde camilerde başlattığı yardım kampanyasıyla aldığı 43 tekerlekli sandalyeyi Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi yetkililerine teslim etti.Dernek binasında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, kampanyanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Türkiye'de engelli oranımız yüzde 10. Bu da ciddi bir oran ki hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan yaşamalıyız." dedi. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da Orhangazi halkının engelliler konusunda duyarlı olduğunu anlatarak, tüm kurumların bu konuda hassas davrandığını dile getirdi.İlçe Müftüsü Yusuf Tuna da başlattıkları kampanya ile 43 engelli sandalyesi alındığını vurgulayarak, "Bu konuda tüm kurumlarımız bize destek oldu. Orhangazi'de tüm kurumlar arasında son derece uyumlu ve güzel bir çalışma var. Bu da ilçede yapılan çalışmalara olumlu yansıyor." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından tekerlekli sandalyeler derneğin şube başkanı Emrullah Akçay'a teslim edildi.