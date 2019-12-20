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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

CAMİDE DETAY

-NAMAZ KILANLARDAN DETAY
-İLÇE MÜFTÜSÜ İLE RÖPORTAJ
-TABURELERİN KALDIRILMASI

( GAZİANTEP ) Camilerdeki tabureler kaldırılıyor GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması İslahiye merkez Dervişiye Cami başta olmak üzere ilçedeki tüm camilerde öğle namazı sonrası sandalye ve tabureler kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması İslahiye ’de memnuniyetle karşılandı. İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım yaptığı açıklama 81 ilde olduğu gibi İslahiye de cami ve mescitlerde de, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığı ifade etti.
Yıldırım, "Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmıyordu. Yeni tebliğde bu görüntü ortadan kaldırıldı. Sağlık problemleri gerekçesiyle namazını ayakta kılamayanlar, gücü yetmeyenler ise yere oturarak, kılabilmektedir. Daha da kötü durumda olanlar ise ima ile namazlarını kılabilir" diye konuştu.

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