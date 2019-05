Camilerde mukabele geleneği aralıksız devam ediyor İzle

-Ezanın okunması ve vatandaşların camiye girmesi

-Namaza duran cemaatten detay

-İmam ve vatandaşların dua etmesi

-Namaz sonrası Kur’an-ı Kerim’in okunması ve Mukabeleye katılan vatandaşlardan detay

-İl Müftüsü ve mukabeleye katılan vatandaşlardan röp.

-Vatandaşların camiden çıkışı

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Mukabele geleneği Ramazan ayında ülke genelinde bir çok camide olduğu gibi Elazığ’da da aralıksız olarak devam ediyor. Hazreti Muhammed (sav) ve Hazreti Cebrail’in Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Ramazan ayında bir çok kentte olduğu gibi Elazığ’da da sürdürülüyor. Kentteki tüm camilerde öğle ve ikindi namazının ardından başlayan mukabeleye yoğun şekilde katılan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okumanın huzurunu yaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün camilerde mukabele yapıldığını dile getiren İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, her yaştan katılımcılının olduğunu söyledi.



Mukabelede din görevlilerinin yanında hafızlık eğitimi alan öğrencilerin de Kur’an-ı Kerim okuduğunu belirten Müftü Sarıkaya, "Elazığ halkı mukabele hususunda çok duyarlı. Yaklaşık cami cemaatinin tamamı mukabeleye katılır. Elazığ’da ramazan teravihle, mukabelesiyle ve diğer ibadet boyutlarıyla canlıdır" dedi.

Mukabeleye katılanlardan Davut Cora, ramazan ikliminden en güzel şekilde istifade ettiklerini dile getirerek, “Yine bir Ramazan ikliminde bulunmaktayız. Şuanda da bu camide ve Elazığ’daki bir çok camide peygamber efendimiz döneminden bu yana kadar mukabele usulü ile camilerde hatimler okunmaktadır. Yaşlısıyla genciyle her gruptan ve yaştan insanlar mukabelelere katılıyor. Yüce Rabbim gayretlerimizi, emeklerimizi boşa götürmesin. Tüm Müslüman aleminin ramazanı-ı şerifi hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Mukabeleye katılanlardan Çetin Ebil ise, “Biz elimizden geldiğince Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerimi okumalı ve onun emirlerine uymalıyız. Bizlerin görevi, okumak, uygulamak ve hayatımıza yansıtmaktır. Elazığ’da yıllardan beri bu mukabele geleneği görüldüğü gibi devam ediyor. Her Ramazan ayında teravih namazlarında da en az 5 camide cüz ile teravih namazı kılınıyor. Elbette ki gün geçtikçe hafızlarımız artmaktadır. Kur’an-ı Kerim alimleri artmaktadır. Biz de onlarla iftihar ediyoruz. Elazığ, Harput geleneğinden itibaren Allah’ın mukaddes toprakları sayılabilecek bir şehir” şeklinde konuştu.