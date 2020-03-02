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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camilerde Mehmetçik için dua edildi - YOZGAT

Camilerde Mehmetçik için dua edildi - YOZGAT

- Çapanoğlu Büyük Camisi'nden görüntü - Çapanoğlu Büyük Camisinde Kur'an - ı Kerim okunması - Dua edilmesi - Cemaatten görüntüYOZGAT - Çapanoğlu Büyük Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.Kur'anı Kerimin ardından Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.Eroğlu, "Mehmetçiğimiz Suriye'de mücadele ederken bizlerde onlara dualarımızla destek olmalıyız. Kur'anı Kerim okumalıyız özellikle Fetih suresini okuyalım." dedi.

Sabah Namazı İdlib 

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