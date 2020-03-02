Camilerde Mehmetçik için dua edildi - NİĞDE

Caminin dış görüntüsü - Caminin içinden görüntü - Cami imamı Kazım Yalçın tarafından Fetih suresinin okuması - Fetih süresini dinleyen cemaat - İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın dua etmesi - Sabah namazının kılınması NİĞDE (AA) - Niğde ’de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Niğde 'de de sabah namazı vaktinde tüm camilerde kahraman Mehmetçikler için Kur'anı Kerim okunup, dua edildi.Kendirli Camisi'nde namaz öncesi İmam Hatip Kazım Yalçın tarafından Fetih suresi okundu.Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yapılan duaya vatandaşlarda eşlik etti.
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