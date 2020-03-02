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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camilerde Mehmetçik için dua edildi - NEVŞEHİR

Camilerde Mehmetçik için dua edildi - NEVŞEHİR

- Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edilmesiCamilerde Mehmetçik için dua edildiKIRŞEHİR (AA) - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir , Niğde, Yozgat, Kayseri ve Sivas'taki bütün camilerde sabah namazında dua edildi. - Nevşehir Nevşehir 'deki tüm camilerde sabah namazının ardından Fetih suresi okundu.Namazını vatandaşlarla birlikte Alibey Camisi'nde idrak eden Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından, İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua edildi.

Sabah Namazı İdlib 

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