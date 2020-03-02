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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camilerde Mehmetçik için dua edildi - KIRŞEHİR

Camilerde Mehmetçik için dua edildi - KIRŞEHİR

- Fetih Suresi okunması - Dua edilmeKIRŞEHİR (AA) - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırşehir , Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'taki bütün camilerde sabah namazında dua edildi.Hoca Ahmed Yesevi Camisinde namaz öncesinde din görevlisi Fetih Suresinden ayetler okudu.Surenin ardından Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçik'in mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.Yaman, "Ya rabbi, ordumuzu zaferler ihsan eyle. Memleketimizi, milletimizi muhafaza eyle. Okuduğumuz Fetih Suresi hürmetine bizlere yardım eyle." şeklinde dua okudu.Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar da Yaman'ın duasına eşlik etti.

Ayetler Sabah Namazı İdlib 

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