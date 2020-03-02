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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camilerde Mehmetçik için dua edildi - KAYSERİ

Camilerde Mehmetçik için dua edildi - KAYSERİ

- Hunat Camii - Kuran - ı Kerim okunması - Dua yapılması KAYSERİ (AA) - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri 'de camilerde Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için, Hunat Camisi'nde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu.Daha sonra Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dualar edildi.

Sabah Namazı 

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