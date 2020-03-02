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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camilerde Mehmetçik için dua edildi - ERZİNCAN

Camilerde Mehmetçik için dua edildi - ERZİNCAN

- Fetih suresinin okunması - Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in dua etmesi - İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in konuşmasıCamilerde Mehmetçik için dua edildiERZURUM (AA) - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki tüm camilerde dua edildi. - Erzincan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik için Erzincan 'daki bütün camilerde sabah namazında dua edildi.Camii Kebir camisinde okunan Fetih suresinin ardından, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin sabah namazını kıldırıp dua etti.Çetin, Türk milletinin tarih boyunca mazlum ve mağdurun yanında olduğunu, insanlığın unutmuş olduğu değerleri yeniden insanlığa anlattığını ve bugün de böyle günlerden geçildiğini söyledi.

Milletin arasına sokulmak istenen fitneye dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Çetin, şunları ifade etti:"İnsanların gönüllerini başka noktalara kaydıracak sözlere dikkat etmek lazım. Bunların arkasındaki maksatları iyi çözmek lazım. Bizler Allah'a inanıyoruz ve kim Allah'ın yolunda giderse Allah onu muzaffer edecektir. Bu millet tarihte almış olduğu bu misyonu sürdürmektedirler. Rabbim ordularımıza muzafferiyetler ihsan eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış olduğu bir kararla Türkiye'deki 96 bin camimizde sabah namazları buluşması istendi. Bahar Kalkanı Harekatı süresince bu devam ettirilecektir. Biz de bugün bunu başlattık. Böylece hem sabah namazlarımızı ihya etmiş olacağız."

Sabah Namazı Mazlum Misyon İdlib 

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