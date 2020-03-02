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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camilerde Mehmetçik için dua edildi - ADANA

Camilerde Mehmetçik için dua edildi - ADANA

- Camide ezan okunması - Camide Fetih Suresi okunması - Dua edilmesiCamilerde Mehmetçik için dua edildiADANA (AA) - Adana , Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi. Adana 'da, Sabancı Merkez Camisi'ne sabah namazı için gelenler, sabah namazı öncesi, operasyonlarda şehit olanlar için dualar etti.Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden müminler, Fetih suresine "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.

Sabah Namazı Şehit 

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