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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Camilerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - ERZİNCAN

Camilerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - ERZİNCAN

- Caminin drone görüntüsü - Camiye gelen vatandaşların uyarılması - Polislerin cami önünde beklemesi - İmamın ezan okuması - Cami içinden görüntüler - Ezan sonrası vatandaşların anonsla uyarılması Erzincan 'daki camilerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyorERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında Miraç Kandili'nde camilerde toplu halde namaz kılınmaması için gerekli tedbirler alındı.Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından cami önlerindeki tedbirler artırıldı.Cami girişlerine Diyanet İşleri Başkanlığının kararı asıldı. Miraç Kandili nedeniyle cami önlerinde vatandaşların birikmemesi için güvenlik güçleri de hazır bekletildi.Cami kapılarına kararlar asılırken görevli polislerin tedbir amaçlı maske ve eldiven takması dikkati çekti.Cami hoparlörlerinden yapılan duyuruda, "Aziz milletimizin dikkatine! Ev veya iş yerimizde namazlarımızı vakit namazı olarak kılalım. Milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için lütfen dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun. Kandiliniz mübarek olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hastalık Polis Koronavirüs Güvenlik Güçleri 

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