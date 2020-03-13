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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Camilerde koronavirüs önlemleri - GAZİANTEP

Camilerde koronavirüs önlemleri - GAZİANTEP

- Kentin farklı noktalarındaki çalışmalar - Çocuk parklarından görüntüler - Camilerdeki temizlikten görüntülerCamilerde koronavirüs önlemleriGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'teki camilerde, cuma namazı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.Kente genelindeki dezenfekte çalışmaları kapsamında cuma namazı nedeniyle camilerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan Şahinbey Belediyesi, çalışmaları camilerde yoğunlaştırdı.Bu kapsamda camilerin avlularından ayakkabı reyonlarına, cami içinden minbere kadar hemen her alan ilaçlandı.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan çalışmalar nedeniyle bu zorlu sürecin en sıkıntısız şekilde atlatılmasının amaçlandığını ifade etti.
Belediye olarak kendilerinin de çalışmaları desteklediğini aktaran Tahmazoğlu, "Kentimizde olası bir sıkıntıya karşı her türlü önlemi almış durumdayız. Bu anlamda halkımızın yoğun kullandığı alanları ilaçlıyoruz. Bugün de camilerde yoğunluk olacağını düşünerek camilere ağırlık verdik. İlçe sınırlarımızdaki tüm camilerde ilaçlama yaptık. İnşallah bu süreç, kimse zarar görmeden sona erir. Tüm amacımız ve gayemiz bu hedefe destek olabilmek." diye konuştu.

Koronavirüs Minber Muhabir Cuma Namazı Allah 

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