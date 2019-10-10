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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Camilerde Fetih süresi okundu - SAKARYA / ZONGULDAK Video

Camilerde Fetih süresi okundu - SAKARYA / ZONGULDAK Video

SAKARYA - Yeni Cami girişinden görüntü - Fetih Suresi okunması ve dua edilmesi - Sabah namazının kılınmasıZONGULDAK - Dua edilmesi - Dua eden cemaatten görüntüler - Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildiSAKARYA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya 'da da Fetih suresi okundu.Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Sakarya 'daki camilerde de sure okundu.Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için edilen duaya cemaat de eşlik etti.Program, Adapazarı Müftüsü Albayrak'ın sabah namazını kıldırmasının ardından sona erdi.

Sabah Namazı Karya Sabah Ezanı 

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