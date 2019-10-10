Camilerde Fetih suresi okundu - OSMANİYE

- Enve - rul Hamit Camisinde Fetih suresi okunması - İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun dua etmesiCamilerde Fetih suresi okundu - Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okunup, dualar edildiHATAY (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okundu. - Osmaniye Osmaniye 'de Enver - ul Hamit Camisi'nde sabah namazı öncesi imam Ahmet Saylak tarafından harekatın başarılı olması için Fetih suresi okundu.Daha sonra Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve camiye gelenler Türk ordusunun başarılı olması için dua etti.
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