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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Camiler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak - SİİRT

Camiler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak - SİİRT

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanının boş hali - Siirt Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nin dışı ve minaresi - Kapısının kilitli olması - Ezan okunması ve 'evden çıkmayın' uyarısı Siirt 'te camiler Kovid - 19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulacakSİİRT (AA) - Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında camilerin ikinci emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Siirt Pandemi Kurulu toplantısında "İl ve ilçe müftülüklerine bağlı bulunan camilerde merkezi sitemle ezan okunmasına, vakit namazlarında da camilerin kapatılmasına" karar verildiği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Ahmet Altıok, alınan karar gereği ezanların merkezi sistemle okunacağını belirtti.
Merkezi sistemle ezan okunmasının yeterli olduğunu ifade eden Altıok, şunları bildirdi:"Başka camilerde ferdi olarak ezan okunmasına gerek yok. Bu karar il idare kurullarının kararıdır. Herkesin farkında olmadan taşıyıcı olabileceği vurgulanan toplantıda devletimiz tüm kurum ve kurulları ile vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olmuştur. Durum daha kötüye gitmeden bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Vatandaşlardan kendi evlerinde de virüs tehdidine karşı tedbirli davranmalarını istiyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin."Altıok, lavaboları camiden ayrı olan Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi ve iş merkezlerinde yer alan camilerin lavabo ve abdest yerlerinin ihtiyaç olması halinde açık kalacağını belirtti.

Koronavirüs Bild Toplantı Merkezi Sistem 

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