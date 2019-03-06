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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Camiden 'kurşun' hırsızlığı - İSTANBUL İzle

Camiden 'kurşun' hırsızlığı - İSTANBUL İzle

Camiden "kurşun" hırsızlığı - İSTANBUL - Hırsızlık anıCamiden "kurşun" hırsızlığı - Eminönü'ndeki tadilatı devam eden Yeni Cami inşaatından kurşun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Eminönü'ndeki Yeni Cami tadilatından 50 kilogram kurşun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, 15 Şubat'ta 03.15 sıralarında tadilatı süren Yeni Cami inşaatından 50 kilogram kurşun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen Özbekistan uyruklu şüpheli A.B'yi (43) yakaladı.Şüphelinin çantasında yapılan aramada, çalınan 50 kilogram kurşun ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin sırt çantasına yüklediği kurşunlarla camiden ayrılma anları görülüyor.

Kamera Hırsız 

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