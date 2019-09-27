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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Camiden hırsızlık kamerada

Camiden hırsızlık kamerada

-güvenlik kamerası-

Güvenlik Kamerası Cami İmamı Dizüstü Bilgisayar Hırsız Aktüel 

-şahsın hırsızlık yapma anı
--aktüel-
-camiden görüntü
-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camii’nde meydana geldi. Camide kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarın bulunmadığını gören cami imamı, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından caminin güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube ekipleri, bilgisayarın odaya giren N.G.(17) isimli şüphelinin çaldığını belirledi. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli yapılan operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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