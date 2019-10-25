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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında - BURDUR

Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında - BURDUR

- Camiden hırsızlık - Kameriye Camisi - Hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıması - Hırsızlık şüphelisinin camiye girmesi anahtarları alması, kasayı açması, paraları alması, kasayı kilitlemesi Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında - Burdur 'da bir caminin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendiBURDUR (AA) - Burdur 'da caminin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camisi'nin çelik kasasından 23 Ekim'de bir miktar para alındığını tespit eden cami imamı durumu polise bildirdi.Caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin caminin ve kasanın anahtarlarının yerini bildiğini, daha önce de aynı yöntemle camiden hırsızlık yaptığını tespit etti.Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Akalan Güvenlik Kamerası Cami İmamı Yansıma Hırsız 

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