Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - TEKİRDAĞ Haberi

Camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - TEKİRDAĞ Haberi



: - Güvenlik kamera kaydı - Cami imamı Muhammet Kocaoğlu'nun açıklamasıCamiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Tekirdağ 'da bir camideki ses sisteminin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, bir camideki ses sisteminin çalınma anı güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.Hatip Mahallesi'nde bulunan Tahtalı Cami'ye gündüz sırtında çuvalla giren ve namaz kılan cemaate aldırış etmeden farklı noktalarda bulunan ses sistemini çalan şüpheli, ardından camiden ayrıldı.Namaz vakti camiye gelen imam Muhammet Kocaoğlu, ses sisteminin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.İmam Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra camiden ayrıldığını anlatarak, "Öğle namazından bir saat önce hazırlıkları yapmak için yeniden camiye geldim. Bu sırada camimizin ses sistemlerinin yerinde olmadığını fark ettim. Güvenlik kameralarını izleyince hırsızlık olduğunu ve cemaat gibi camiye giren birinin olayı gerçekleştirdiğini anladım." dedi.
Kocaoğlu, benzer olayların yaşanmaması için cami içinde demirden kapaklı dolap yaptırdığını kaydetti.
Öte yandan hırsızlık anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sabah Namazı Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Kapaklı Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı