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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Camiden bilgisayar hırsızlığı iddiası

Camiden bilgisayar hırsızlığı iddiası

- Camideki hırsızlık görüntüleriCamiden bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında - Bartın 'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı, olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdıBARTIN (AA) - Bartın 'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camisi'nin imamı, camideki kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgisayarın odaya giren şüpheli tarafından çalındığını belirledi.N.G. olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.N.G'nin, bilgisayarı fişinden çıkararak camiden ayrılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kamera Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız Polis Ekipleri 

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