Camideki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında - ŞANLIURFA
: - Camideki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Camiye gelen şahsın ayakkabıya bakması - Caminin içine gidip tekrar çıkması - Ayakkabıyı giyip denemesi - Camiden çıkmasıCamideki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasındaŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, camide namaz kılan vatandaşların ayakkabılarının çalınma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'nde namaz kıldıktan sonra ayakkabılarını bulamayan bazı vatandaşlar, durumu imama aktardı.Bunun üzerine camideki güvenlik kamerasını inceleyen yetkililer, cemaatin namaza başladığı sırada gelen bir kişinin, ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına olanları çaldığını tespit etti.Görüntülerde, söz konusu şüphelinin önceden de aynı şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.Polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
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