Camide hem Kuran hem de trafik kurallarını öğreniyorlar Video

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere Amasya Emniyet Müdürlüğünce cami içerisinde trafik eğitimi veriliyor. Kursa katılan öğrenciler hem Kuran’ı Kerim hem de trafik kurallarını öğreniyor. Amasya Merkez İstasyon Camii’nde, yaz tatilini Kur'an kursuna katılarak değerlendiren çocuklar, bir yandan dini eğitimlerini alırken bir yandan da trafik eğitimlerini alıyor. Kur’an Kursunda Trafik Eğimi veren Amasya Emniyet Müdürlüğü Polis Memurlarından Şuayip Aydın, “2018-2019 Eğitim Öğretim yılının bitmesiyle eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Trafik dedektifleri projesi kapsamında hedef kitlede trafik bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yaz okulu ve yaz Kuran kurslarımızda 2019 yılının yaya güvenliği yılı olması nedeniyle çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek için eğitim faaliyetlerimiz bu kapsamda devam etmektedir"diye konuştu.

Kur’an kursunda trafik eğitimini dinleyen çocuklardan Ömer Furkan Kutay, “ Polis abimiz bize trafikteki şeyleri öğretti. Yayaları, nasıl geçebileceğimizi ve arabaların nasıl yol vereceğini öğretti. Ona teşekkür ederiz"diye konuştu.



