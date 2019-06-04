Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Camide Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayirli zanlı, kameralara yakalandı

Camide Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayirli zanlı, kameralara yakalandı

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) -- Cezayir uyruklu zanlı, polis tarafından gözaltına alındı İSTANBUL

Polis Akalan Kamera Hırsız Cüzdan 


- Fatih’te Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayir uyruklu zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre olay 31 Mayıs günü Fatih'te bir camide yaşandı. Camide Fransız uyruklu C.B.L.’nin çantasından cüzdanını çalan Cezayir uyruklu R.G. (28) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, zanlıyı Fatih'te gözaltına aldı. Cezayir uyruklu R.G.'nin aynı camide 4 kez daha hırsızlık yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı