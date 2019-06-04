Camide Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayirli zanlı, kameralara yakalandı



- Fatih’te Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayir uyruklu zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre olay 31 Mayıs günü Fatih'te bir camide yaşandı. Camide Fransız uyruklu C.B.L.’nin çantasından cüzdanını çalan Cezayir uyruklu R.G. (28) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, zanlıyı Fatih'te gözaltına aldı. Cezayir uyruklu R.G.'nin aynı camide 4 kez daha hırsızlık yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖFA

