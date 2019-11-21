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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Adliyeden çıkarılmaları

Güvenlik Kamerası Takvim Hırsız Yardım Kutusu Polis Ekipleri 

-Arşiv Görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bursa'da şehir merkezindeki bir camiyi mesken edinen hırsızlar, 2 kez hırsızlık yapmak için geldi. Camiye giren hırsızlar önce cep telefonlarını şarja taktı, sonra ellerini açıp dua etti. Daha sonra hırsızlık yapmaya başlayan hırsızlar, önce yardım kutusunu kırıp içindeki paraları çaldı. Daha sonra imamın odasına yönelen hırsızlar, kilitli kapıyı ayaklarıyla kırıp, buradaki takvim paralarını da çaldı. Hırsızların dua etmesi, yardım kutusunun içindeki paraları çalması ve imamın odasının kapısını kırması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızların caminin içindeki rahat tavırları bu kadar da olmaz dedirtirken, polis ekipleri hırsızları yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekipleri çalışmalarının ardından hırsızların Z.T. ve B.S. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelileri saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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