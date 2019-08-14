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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Camide çıkan yangın panik yaşattı

Camide çıkan yangın panik yaşattı

Camiden detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Elektrik Kontağı 


- Hakkari’nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı Köyü Camii’nde sabah saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Derecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da, büyük çapta hasar meydana gelen camide incelemelerde bulundu. (MSA-Y)
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