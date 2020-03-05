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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Camide ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Camide ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

şahsın telefonlar konuşur gibi yapması

İpekyolu Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-ayakkabıları giyip giymesi
-musa armutçu ile röp.
-caminin dış görüntüsü
-şahsın daha öncede bir camide yaptığı hırsılık olayın görüntüsü

( VAN )- Ayakkabıları çaldığı iddia edin şahıs 8 ay önce başka bir camiden ayakkabı çaldığı görülüyor VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesi Hazret-i Ömer Camii'nde yaşanan ayakkabı hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayları, İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunana Hazret-i Ömer Camii’nde öğlen namazı sonrası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenmeyen 35-40 yaşlarındaki şüpheli, camiye gelerek ayakkabıların olduğu bölümde ayakkabılarını çıkarıp, biriyle telefonda konuşuyor gibi yaparak çevrede tur attı. Ayakkabıların olduğu bölümde bir iki tur atan şahıs daha sonra ayağına uyan bir ayakkabıyı giyip camiden ayrıldı. Namazını kılıp camiden çıkmaya çalışan Musa Armutçu isimli vatandaş, ayakkabılarını bulamayınca caminin yetkililerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasını inceleyen yetkililer, ayakkabıları çalanı teşhis etti. Armutçu, camiden aldığı emanet ayakkabı ile kendine yeni bir ayakkabı alıp şahıs hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Ayakkabıları çaldığı iddia edin şahıs 8 ay önce başka bir camiden ayakkabı çaldığı görülüyor.
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