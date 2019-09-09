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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada İzle

Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada İzle

Hırsızlık zanlısının gelişi

Beyaz Gömlek Hırsızlık Zanlısı İpekyolu Güvenlik Kamerası Telefon Görüşmesi 

-Ayakkabısını çıkarması
-Sözde telefonla konuşması
-Çaldığı ayakkabıyı giyip camiden ayrılması
-Diğer bir hırsızlık zanlısının gelişi
-Ayakkabısını çıkarması
-Rafa koyması
-Sözde telefonla konuşması
-Çaldığı ayakkabıyı giyip camiden ayrılması
-Ayakkabısı çalınan vatandaş cami güvenlik kamerasını incelemesi
-Ayakkabısı çalınan Kemal Balbur ile röp
-Ayakkabısı çalınan Seracettin Seçkin ile röp
-Caminin dış görüntüsü

( VAN -ÖZEL)- Hırsızlık zanlıları sözde biri ile telefon görüşmesi yaparak ayakkabıları çaldılar- Vatandaşlar, ayakkabılarının çalınmaması için poşete koyup cami içerisine alıyorlar VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde Haci Hüseyin Camiinde 2 ayrı ayakkabı hırsızlığının yaşandığı anlar güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık zanlıları sözde biri ile telefon görüşmesi yaparak ayakkabıları böyle çaldılar. Olay, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sokak üzerinde bulunan Haci Hüseyin Camiinde 1 hafta arayla akşam namazı sonrası 2 ayakkabı hırsızlık olayı meydana geldi. Yaşanan hırsızlık olayları ise, saniye saniye güvenlik kameralarında yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde; henüz kimliği belirlenmeyen 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir şahıs, camiye gelerek ayakkabılarının olduğu bölüme geldiği görülüyor. Ayakkabılarını çıkarıp, sözde biri ile telefondan görüşür gibi yapıp ayakkabıların olduğu bölmeye bir iki tur attıktan sonra ayağına uyan bir ayakkabıyı giyip camiden ayrılıyor. Diğer bir hırsızlık olayı ise, beyaz gömlekli bir şahıs, ayakkabılık alana geliyor. Spor olduğu görünen ayakkabıları çıkarıp gözüne kestiği bir ayakkabının olduğu rafa kendi ayakkabılarını bırakıyor. Daha sonra telefonla konuşuyor gibi yapıp etrafı kolaçan ettikten sonra raftaki ayakkabıları alıp camiden ayrılıyor. Durumdan habersiz namazdan çıkan her iki vatandaşa ise, ayakkabılarını yerinde görmeyince camii sorumlusuna durumu bildirip güvenlik kamerasından olayı izliyorlar. İHA muhabirine konuşan ayakkabı sahibi Kemal Balbur, “Önce benim ayakkabıma bakıyor. Sonra çeviriyor beğenince kendi ayakkabını rafa bırakıp benim ayakkabımı alıp giyiyor sonra telefonla konuşur gibi yapıp çıkıp gidiyor. Bir hafta önce aynı camide ayakkabısı çalınan Seracettin Seçkin isimli vatandaş ise, kendisinin de aynı şekilde ayakkabısının çalındığını söyledi.

Şuan da ayakkabısını poşetle cami içerisini aldığını ifade eden Seçkin, “bu benim ikinci ayakkabımın çalınışı. Emniyet güçlerinin bunlara yönelik bir önlem almasını istiyoruz. Ben şimdi camiye geliyorum, ayakkabımı poşete koyup namaz kıldığım yere getiriyorum böyle bir durumuma geldik” dedi.

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